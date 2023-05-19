Харьковчанин поддерживал «спецоперацию» на YouTube
60-летний мужчина систематически постил в YouTube видео, поддерживая захватчиков и оправдывая их действия. За это фанат «русского мира» пойдет под суд.
«Харьковчанин, являясь администратором канала на видеохостинге «YouTube», систематически репостил видеоролики, в которых поддерживал «спецоперацию». В одном из распространенных мужчиной видео адресат прямо унижает ВСУ и отмечает, что «рф хочет захватить Украину, прилагая минимум усилий». В другом видеоролике, распространенном харьковчанином, «выступает» российский военный, очерчивающий захватнические действия рф в контексте исторической ретроспективы. Оккупант утверждает, что не разделяет западные ценности, потому что у него другие интересы и предупреждает, что воевать он умеет», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Видео, которые размещал харьковчанин, исследовала комплексная судебная психолого-лингвистическая экспертиза. Эксперты пришли к выводу, что в видеозаписях содержится информация об оправдывании, поддержке, одобрении вооруженной агрессии РФ против Украины.
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Мужчину будут судить в Дзержинском районном суде Харькова. Ему грозит до пяти лет за решеткой, возможна и конфискация имущества.
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2023 в 10:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "60-летний мужчина систематически постил в YouTube видео, поддерживая захватчиков и оправдывая их действия. За это фанат «русского мира» пойдет под суд".