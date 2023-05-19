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Харків’янин підтримував “спецоперацію” на YouTube

Суспільство 10:33   19.05.2023
Оксана Горун
Харків’янин підтримував “спецоперацію” на YouTube

60-річний чоловік систематично постив у YouTube відео, підтримуючи загарбників та виправдовуючи їхні дії. За це фанат “русского мира” піде під суд.

“Харків’янин, бувши адміністратором каналу на відеохостингу YouTube, систематично репостив відеоролики, у яких підтримував спецоперацию.  В одному з поширених чоловіком відео адресат прямо принижує ЗСУ та зазначає, що рф хоче захопити Україну, докладаючи мінімум зусиль. В іншому відеоролику, що поширив харків’янин, виступає російський військовий, який окреслює загарбницькі дії рф в контексті історичної ретроспективи. Окупант стверджує, що не розділяє західних цінностей, бо в нього інші інтереси та попереджає, що воювати він вміє“, – повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Відео, що їх розміщував харків’янин, досліджувала комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза. Експерти дійшли висновку, що у відеозаписах міститься інформація про виправдання, підтримку, схвалення збройної агресії РФ проти України.

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Чоловіка судитимуть у Дзержинському районному суді Харкова. Йому загрожує до п’яти років за ґратами, можлива конфіскація майна.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2023 в 10:33;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "60-річний чоловік систематично постив у YouTube відео, підтримуючи загарбників та виправдовуючи їхні дії. За це фанат “русского мира” піде під суд".