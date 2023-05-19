Харків’янин підтримував “спецоперацію” на YouTube

60-річний чоловік систематично постив у YouTube відео, підтримуючи загарбників та виправдовуючи їхні дії. За це фанат “русского мира” піде під суд.

“Харків’янин, бувши адміністратором каналу на відеохостингу “YouTube“, систематично репостив відеоролики, у яких підтримував “спецоперацию“. В одному з поширених чоловіком відео адресат прямо принижує ЗСУ та зазначає, що “рф хоче захопити Україну, докладаючи мінімум зусиль“. В іншому відеоролику, що поширив харків’янин, “виступає“ російський військовий, який окреслює загарбницькі дії рф в контексті історичної ретроспективи. Окупант стверджує, що не розділяє західних цінностей, бо в нього інші інтереси та попереджає, що воювати він вміє“, – повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Відео, що їх розміщував харків’янин, досліджувала комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза. Експерти дійшли висновку, що у відеозаписах міститься інформація про виправдання, підтримку, схвалення збройної агресії РФ проти України.

Чоловіка судитимуть у Дзержинському районному суді Харкова. Йому загрожує до п’яти років за ґратами, можлива конфіскація майна.