В Харькове два предприятия годами не платили в горбюджет за аренду земли

Общая сумма невыплат двух предприятий в городской бюджет составила почти 300 тысяч гривен.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в марте 2019 между ХГР и предприятием был заключен договор аренды земельного участка по улице Большой Панасовской для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений. ООО с июля 2018 по март 2019 года не платило в бюджет деньги за пользование землей.

Аналогичная ситуация с невыплатой средств за использование земли и у другого предприятия, которое в течение 2020-2021 годов не платило за участок по улице Благовещенской.

«Указанные обстоятельства стали основанием для обращения прокурора с соответствующими исковыми заявлениями. Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иски окружной прокуратуры. Сейчас идет срок на апелляционное обжалование решений», — отметили в прокуратуре.