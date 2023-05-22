В Харькове два предприятия годами не платили в горбюджет за аренду земли
Общая сумма невыплат двух предприятий в городской бюджет составила почти 300 тысяч гривен.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в марте 2019 между ХГР и предприятием был заключен договор аренды земельного участка по улице Большой Панасовской для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений. ООО с июля 2018 по март 2019 года не платило в бюджет деньги за пользование землей.
Аналогичная ситуация с невыплатой средств за использование земли и у другого предприятия, которое в течение 2020-2021 годов не платило за участок по улице Благовещенской.
«Указанные обстоятельства стали основанием для обращения прокурора с соответствующими исковыми заявлениями. Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иски окружной прокуратуры. Сейчас идет срок на апелляционное обжалование решений», — отметили в прокуратуре.
Читайте также: За 16 лет не начал строить: в Харькове прокуратура отсуживает землю за 83 млн
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове два предприятия годами не платили в горбюджет за аренду земли»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 14:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Общая сумма невыплат двух предприятий в городской бюджет составила почти 300 тысяч гривен.".