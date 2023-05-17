За 16 лет не начал строить: в Харькове прокуратура отсуживает землю за 83 млн

Прокуратура требует вернуть земельный участок в Харькове стоимостью 83 млн. грн.

По данным Харьковской областной прокуратуры, харьковчанин в 2007 году получил в аренду земельный участок площадью около 2,5 га на территории Черкасско-Лозовского сельсовета Дергачевского района за пределами населенного пункта для строительства базы отдыха.

Впоследствии указанная земля перешла к коммунальной собственности Харьковского горсовета и получила новый адрес — проспект Лозовеньковский.

«Указанный земельный участок должен служить оперативным базисом для размещения различных объектов жизнедеятельности человека, удовлетворения потребностей территориальной громады в развитии инфраструктуры на его территории», — добавили в прокуратуре.

Уже 16 лет харьковчанин так и не приступил к строительству, земельный участок находится в заброшенном состоянии. К тому же, мужчина даже не получил разрешительные документы для начала строительства.

Так что прокуратура подала в суд иск в интересах государства к физическому лицу о расторжении договора аренды земли и возврате к землям запаса города.

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