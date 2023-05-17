За 16 років не почав будувати: у Харкові прокуратура відсуджує землю за 83 млн

Прокуратура вимагає повернути земельну ділянку вартістю 83 млн. грн.

За даними Харківської обласної прокуратури, харків’янин у 2007 році отримав у оренду земельну ділянку площею майже 2,5 га на території Черкасько-Лозівської сільської ради Дергачівського району за межами населеного пункту для будівництва бази відпочинку.

Згодом вказана земля перейшла до комунальної власності Харківської міськради та отримала нову адресу — проспект Лозовеньківський.

«Зазначена земельна ділянка має слугувати оперативним базисом для розміщення різноманітних об’єктів життєдіяльності людини, задоволення потреб територіальної громади у розвитку інфраструктури на її території», – додали у прокуратурі.

Вже 16 років харків’янин так і не розпочав будівництво, земельна ділянка знаходиться в занедбаному стані. До того ж чоловік не отримав дозвільні документи для початку будівництва, що свідчить про наявність істотних порушень умов договору з боку орендаря.

Тож прокуратура подала до суду позовну заяву в інтересах держави до фізичної особи про розірвання договору оренди землі та повернення до земель запасу міста.

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