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За 16 років не почав будувати: у Харкові прокуратура відсуджує землю за 83 млн

Суспільство 15:57   17.05.2023
Вікторія Яковенко
За 16 років не почав будувати: у Харкові прокуратура відсуджує землю за 83 млн Фото: Харківська обласна прокуратура

Прокуратура вимагає повернути земельну ділянку вартістю 83 млн. грн.

За даними Харківської обласної прокуратури, харків’янин у 2007 році отримав у оренду земельну ділянку площею майже 2,5 га на території Черкасько-Лозівської сільської ради Дергачівського району за межами населеного пункту для будівництва бази відпочинку.

Згодом вказана земля перейшла до комунальної власності Харківської міськради та отримала нову адресу — проспект Лозовеньківський.

«Зазначена земельна ділянка має слугувати оперативним базисом для розміщення різноманітних об’єктів життєдіяльності людини, задоволення потреб територіальної громади у розвитку інфраструктури на її території», – додали у прокуратурі.

Вже 16 років харків’янин так і не розпочав будівництво, земельна ділянка знаходиться в занедбаному стані. До того ж чоловік не отримав дозвільні документи для початку будівництва, що свідчить про наявність істотних порушень умов договору з боку орендаря.

Тож прокуратура подала до суду позовну заяву в інтересах держави до фізичної особи про розірвання договору оренди землі та повернення до земель запасу міста.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2023 в 15:57;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура вимагає повернути земельну ділянку вартістю 83 млн. грн.".