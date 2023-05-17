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Прокуратура вимагає повернути у власність Харкова землю біля Стрілки

Суспільство 09:56   17.05.2023
Оксана Горун
Прокуратура вимагає повернути у власність Харкова землю біля Стрілки

Земельну ділянку вартістю майже 186 млн грн мають намір повернути у власність міста, оскільки її нинішні власники не виконали своїх зобов’язань.

“На підставі рішення Харківської міської ради товариству з обмеженою відповідальністю було продано земельну ділянку площею майже 0,8 га, розташовану по пров. Банному в Харкові, для будівництва готельного комплексу та подальшої експлуатації об’єкта. Відповідно до умов договору, ТОВ зобов’язувалось завершити будівництво до червня 2018 року”, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Але досі на цій ділянці будівництво не розпочали.

“Жодних ознак будівельних робіт немає, ділянка вкрита рослинністю з пішохідними доріжками. Щобільше, ТОВ навіть не отримало дозвільних документів на будівництво”, – зазначили прокурори.

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Таке використання земельної ділянки в прокуратурі назвали неефективним та звернулися з позовом до Господарського суду Харківської області. Прокурори вимагають розірвати договір купівлі-продажу на земельну ділянку та повернути її у власність міста.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2023 в 09:56;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Земельну ділянку вартістю майже 186 млн грн мають намір повернути у власність міста, оскільки її нинішні власники не виконали своїх зобов’язань".