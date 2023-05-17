Прокуратура вимагає повернути у власність Харкова землю біля Стрілки

Земельну ділянку вартістю майже 186 млн грн мають намір повернути у власність міста, оскільки її нинішні власники не виконали своїх зобов’язань.

“На підставі рішення Харківської міської ради товариству з обмеженою відповідальністю було продано земельну ділянку площею майже 0,8 га, розташовану по пров. Банному в Харкові, для будівництва готельного комплексу та подальшої експлуатації об’єкта. Відповідно до умов договору, ТОВ зобов’язувалось завершити будівництво до червня 2018 року”, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Але досі на цій ділянці будівництво не розпочали.

“Жодних ознак будівельних робіт немає, ділянка вкрита рослинністю з пішохідними доріжками. Щобільше, ТОВ навіть не отримало дозвільних документів на будівництво”, – зазначили прокурори.

Таке використання земельної ділянки в прокуратурі назвали неефективним та звернулися з позовом до Господарського суду Харківської області. Прокурори вимагають розірвати договір купівлі-продажу на земельну ділянку та повернути її у власність міста.