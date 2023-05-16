Ділянку лісу на Великій Данилівці в Харкові незаконно віддали під садівництво

Прокуратура вимагає повернути у власність держави земельну ділянку на вулиці Басейній у Харкові вартістю понад 4,1 мільйона гривень.

Коли ця земля передавалася у приватну власність для ведення садівництва, вона ще належала до села Циркуни. До кордонів Харкова вона увійшла у 2021 році, повідомляють в облпрокуратурі.

“Вказана ділянка знаходиться в межах земель лісогосподарського призначення ДП «Харківська лісова науково-дослідна станція». Жодних погоджень щодо вилучення вказаних земельних ділянок із земель лісового фонду підприємством не надавалось. Розпорядження такою землею не належить до повноважень органу місцевого самоврядування, тобто Циркунівської сільської ради, тому її рішення є незаконним та підлягає скасуванню”, – зазначають у прокуратурі.

Київський райсуд Харкова вже відкрив провадження. Прокуратура вимагає визнати незаконним та скасувати рішення органу місцевого самоврядування, визнати недійсним державний акт на право власності на землю та договір купівлі-продажу.