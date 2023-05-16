Участок леса на Большой Даниловке в Харькове незаконно отдали под садоводство

Прокуратура требует вернуть в собственность государства земельный участок на улице Бассейной в Харькове стоимостью более 4,1 миллиона гривен.

Когда эта земля передавалась в частную собственность для ведения садоводства, она еще находилась в селе Циркуны. В границы Харькова она вошла в 2021 году, сообщают в облпрокуратуре.

«Указанный участок находится в пределах земель лесохозяйственного назначения ГП «Харьковская лесная научно-исследовательская станция». Никаких согласований по изъятию указанных земельных участков из земель лесного фонда предприятием не предоставлялось. Распоряжение такой землей не относится к полномочиям органа местного самоуправления, то есть Циркуновского сельского совета, поэтому его решение является незаконным и подлежит отмене», — отмечают в прокуратуре.

Киевский райсуд Харькова уже открыл производство. Прокуратура требует признать незаконным и отменить решение органа местного самоуправления, признать недействительным государственный акт на право собственности на землю и договор купли-продажи.