Участок леса на Большой Даниловке в Харькове незаконно отдали под садоводство
Прокуратура требует вернуть в собственность государства земельный участок на улице Бассейной в Харькове стоимостью более 4,1 миллиона гривен.
Когда эта земля передавалась в частную собственность для ведения садоводства, она еще находилась в селе Циркуны. В границы Харькова она вошла в 2021 году, сообщают в облпрокуратуре.
«Указанный участок находится в пределах земель лесохозяйственного назначения ГП «Харьковская лесная научно-исследовательская станция». Никаких согласований по изъятию указанных земельных участков из земель лесного фонда предприятием не предоставлялось. Распоряжение такой землей не относится к полномочиям органа местного самоуправления, то есть Циркуновского сельского совета, поэтому его решение является незаконным и подлежит отмене», — отмечают в прокуратуре.
Киевский райсуд Харькова уже открыл производство. Прокуратура требует признать незаконным и отменить решение органа местного самоуправления, признать недействительным государственный акт на право собственности на землю и договор купли-продажи.
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 11:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура требует вернуть в собственность государства земельный участок на улице Бассейной в Харькове стоимостью более 4,1 миллиона гривен.".