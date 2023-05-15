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Суд отменил очередное решение Харьковского горсовета: вернули землю в центре

Общество 09:21   15.05.2023
Оксана Горун
Суд отменил очередное решение Харьковского горсовета: вернули землю в центре Фото: GoogleMaps

Земельный участок, который ранее продали ООО на основании решения Харьковского горсовета, внесен в Госреестр недвижимых памятников Украины.

«Прокуратура через суд апелляционной инстанции обязала ООО вернуть земельный участок, на котором расположен памятник археологии местного значения Поселение Харьков», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Ранее участок на площади Фейербаха продали на основании решения Харьковского городского совета. Договор купли-продажи суд апелляционной инстанции признал недействительным и постановил вернуть земельный участок стоимостью более 350 тыс. грн.

«Указанный участок расположен в пределах памятника археологии местного значения Поселения Харьков, внесенного в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Согласно требованиям охраны законодательства, пребывание земельного участка в пределах памятника археологии исключает возможность его пребывания в частной собственности», — пояснили прокуроры.

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Прокуратура уже обращалась по этому поводу в Хозяйственный суд Харьковской области, но там прокурорам отказали в удовлетворении иска. После чего подали апелляцию в Восточный апелляционный хозяйственный суд. Там с аргументами прокуроров согласились.

«Земельный участок будет возвращен Харьковской городской территориальной громаде», — проинформировали в пресс-службе ведомства.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 09:21;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Земельный участок, который ранее продали ООО на основании решения Харьковского горсовета, внесен в Госреестр недвижимых памятников Украины".