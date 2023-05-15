Суд скасував чергове рішення Харківської міськради: повернули землю в центрі

Земельну ділянку, яку раніше продали ТОВ на підставі рішення Харківської міськради, внесено до Держреєстру нерухомих пам’яток України.

“Прокуратура через суд апеляційної інстанції зобов’язала ТОВ повернути земельну ділянку, на якій розташована пам’ятка археології місцевого значення Поселення Харків”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Раніше ділянку на площі Феєрбаха продали на підставі рішення Харківської міської ради. Договір купівлі-продажу суд апеляційної інстанції визнав недійсним та ухвалив повернути земельну ділянку вартістю понад 350 тис. грн.

“Зазначена ділянка розташована в межах пам’ятки археології місцевого значення Поселення Харків, внесеної до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Відповідно до вимог пам’яткоохоронного законодавства, перебування земельної ділянки в межах пам`ятки археології виключає можливість її перебування у приватній власності“, – пояснили прокурори.

Прокуратура вже зверталася із цього приводу до Господарського суду Харківської області, але там прокурорам відмовили в задоволенні позову. Після чого подали апеляцію до Східного апеляційного господарського суду. Там з аргументами прокурорів погодилися.

“Земельну ділянку буде повернуто Харківській міській територіальній громаді”, – поінформували в пресслужбі відомства.