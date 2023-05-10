Спортсменам повернули землю на 82 млн грн у центрі Харкова – на Динамівській

Ділянку на Динамівській у 2019 році Харківська міськрада відібрала у спортивної установи та змінила цільове призначення землі. Її планували забудувати або передати для обслуговування ринкової інфраструктури.

“Східний апеляційний господарський суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким визнано незаконними та скасовано рішення органу місцевого самоврядування. Йдеться про земельну ділянку, розташовану по вул. Динамівській у м. Харків, вартість якої складає понад 82 млн грн. Встановлено, що у 2019 році на підставі рішень Харківської міської ради припинено право користуванням навчальним спортивним закладом зазначеною ділянкою“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Землю не просто відібрали у спортсменів, але ще й змінили її цільове призначення – на не пов’язане зі спортом та освітою.

“Земля мала використовуватись для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов`язаної з отриманням прибутку”, – поінформували в прокуратурі.

Зазначимо, що на вулиці Динамівській знаходиться комунальний заклад “Школа вищої спортивної майстерності”, і йдеться у повідомленні прокуратури про землю саме цієї установи.

Судовий розгляд щодо “ласої” земельної ділянки дійшов до Верховного Суду. Саме він повернув справу на новий розгляд.

“Послідовно захищаючи права дітей, прокурори в судах першої та другої інстанції відстояли право навчальної спортивної установи на володіння земельною ділянкою”, – наголосили в прокуратурі.