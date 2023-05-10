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Спортсменам вернули землю на 82 млн грн в центре Харькова — на Динамовской

Общество 11:00   10.05.2023
Оксана Горун
Спортсменам вернули землю на 82 млн грн в центре Харькова — на Динамовской

Участок на Динамовской в 2019 году Харьковский горсовет отобрал у спортивного учреждения и изменил целевое назначение земли. Ее планировали застроить или же передать для обслуживания рыночной инфраструктуры.

«Восточный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, которым признано незаконным и отменено решение органа местного самоуправления. Речь идет о земельном участке, расположенном по ул. Динамовской в Харькове, стоимость которого составляет более 82 млн грн. Установлено, что в 2019 году на основании решений Харьковского городского совета прекращено право пользования учебного спортивного учреждения указанным участком», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Землю не просто отобрали у спортсменов, но еще и изменили ее целевое назначение — на не связанное со спортом и образованием.

«Земля должна использоваться для строительства и обслуживания зданий рыночной инфраструктуры для осуществления предпринимательской и другой деятельности, связанной с получением прибыли», — проинформировали в прокуратуре.

Отметим, что на улице Динамовской находится коммунальное заведение «Школа высшего спортивного мастерства», и речь в сообщении прокуратуры идет о земле именно этого учреждения.

Школа высшего спортивного мастерства на ул. Динамовской в Харькове

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Судебное разбирательство за лакомый земельный участок дошло до Верховного Суда. Именно он вернул дело на новое разбирательство.

«Последовательно защищая права детей, прокуроры в судах первой и второй инстанции отстояли право учебного спортивного учреждения на владение земельным участком», — подчеркнули в прокуратуре.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Спорт, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 11:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Участок на Динамовской в 2019 году Харьковский горсовет отобрал у спортивного учреждения и изменил целевое назначение земли. Ее планировали застроить или же передать для обслуживания рыночной инфраструктуры".