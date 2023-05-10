Спортсменам вернули землю на 82 млн грн в центре Харькова — на Динамовской
Участок на Динамовской в 2019 году Харьковский горсовет отобрал у спортивного учреждения и изменил целевое назначение земли. Ее планировали застроить или же передать для обслуживания рыночной инфраструктуры.
«Восточный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, которым признано незаконным и отменено решение органа местного самоуправления. Речь идет о земельном участке, расположенном по ул. Динамовской в Харькове, стоимость которого составляет более 82 млн грн. Установлено, что в 2019 году на основании решений Харьковского городского совета прекращено право пользования учебного спортивного учреждения указанным участком», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Землю не просто отобрали у спортсменов, но еще и изменили ее целевое назначение — на не связанное со спортом и образованием.
«Земля должна использоваться для строительства и обслуживания зданий рыночной инфраструктуры для осуществления предпринимательской и другой деятельности, связанной с получением прибыли», — проинформировали в прокуратуре.
Отметим, что на улице Динамовской находится коммунальное заведение «Школа высшего спортивного мастерства», и речь в сообщении прокуратуры идет о земле именно этого учреждения.
Читайте также: Отпрашиваются с фронта и бегают по улицам: как выживает спорт на Харьковщине
Судебное разбирательство за лакомый земельный участок дошло до Верховного Суда. Именно он вернул дело на новое разбирательство.
«Последовательно защищая права детей, прокуроры в судах первой и второй инстанции отстояли право учебного спортивного учреждения на владение земельным участком», — подчеркнули в прокуратуре.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Спортсменам вернули землю на 82 млн грн в центре Харькова — на Динамовской»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 11:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Участок на Динамовской в 2019 году Харьковский горсовет отобрал у спортивного учреждения и изменил целевое назначение земли. Ее планировали застроить или же передать для обслуживания рыночной инфраструктуры".