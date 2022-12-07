Отпрашиваются с фронта и бегают по улицам: как выживает спорт на Харьковщине

О разрушенных аренах на Харьковщине, звездых тренерах, которых пытаются «сманить» в другие страны, и спортсменах, которые отпрашиваются на соревнования с передовой — в интервью МГ «Объектив» рассказал начальник управления по делам молодежи и спорта ХОВА Константин Ананченко.

Константин Ананченко — мастер спорта международного класса по дзюдо, чемпион мира по дзюдо и самбо среди мастеров (ветеранов), кандидат наук по физическому воспитанию, доцент Харьковской государственной академии физической культуры. О ситуации в сфере спорта с ним мы говорили в убежище. Прямо на вопросе о возможности проводить в Харькове тренировки и спортивные соревнования, вдали послышались взрывы, а в помещении погас свет. Но даже в таких условиях разговор был не только о потерях, но и об успехах и планах возрождения.

Первый «прилет» был в соседнем дворе

— Константин Владимирович, сейчас стало как-то принято начинать интервью с вопроса о 24 февраля. Как для вас началась война?

– Война всех застала врасплох. Я живу на ХТЗ в многоэтажке. А первые прилеты в Харькове были как раз на «Горизонт», ХТЗ. И вот первый «прилет», который я услышал, был в соседнем дворе. Попали в автостоянку. Очень громко. В нашем подъезде потрескались окна. Первые мысли: «да нет, не может быть». Ну а дальше уже осознание того, что нужно что-то делать, чтобы защитить семью. Дальше было многое, в том числе и разрушение здания ХОВА.

— Что в это время делали в спортивных школах, клубах?

— Они, как и большинство харьковчан, стали помогать землякам. На базе спортклубов, школ, федераций образовывались волонтерские организации. В то же время нужно было договариваться с международными спортивными федерациями по принятию спортсменов из Украины.

— Вам удавалось договориться?

— Да. К примеру, Федерации дзюдо. В начале марта нам нужно было вывезти семьдесят воспитанников в Румынию. Это было непросто. Но тренеры выдержали напряжение и смогли увезти детей. Это Геннадий Иванович Маханьков, Сергей Витальевич Шевченко, Антон Александрович Логачев, Надежда Станиславовна Лозовая.

Дети и тренеры из Харьковской области до сих пор в Румынии

— Я помню Южный вокзал в марте. Холод. Бесконечные очереди в эвакуационные поезда.

— Да, а нашим спортсменам — от пяти до 14 лет. Им нужно постоянное внимание взрослых. Различные организационные, бытовые вопросы. Но оставлять детей в Харькове — тоже не вариант. В городе уже шла полномасштабная война. Поэтому, благодаря тому, что Международная федерация дзюдо взяла на себя финансовую ответственность, дети и тренеры из Харьковской, Донецкой, Луганской областей, из Киева до сих пор в Констанце (Румыния).

— Кроме Федерации дзюдо, еще есть такие примеры?

— Такую же помощь получили от Международной федерации бокса, Всемирной конфедерации рок-н-ролла. Но и наши украинские областные федерации откликнулись. И харьковские дети продолжают тренировки и в Полтаве, и Житомире.

— Константин Владимирович, вы не опасайтесь, что ваши воспитанники останутся жить там, где им дали убежище?

— Это очень болезненные вопросы для харьковского спортивного сообщества. Нет уже у нас зала для фехтования.

Нет зала для борьбы. Они уничтожены. Харьковские борцы свободного стиля перебрались в Киев. Нет зала для стрельбы. А во Львове такой зал есть. И спортсмены уезжают во Львов. Что же им еще делать? Как быть в форме? Что мы на данный момент можем противопоставить? Надеемся, что все спортсмены вернутся.

Тренер сборной по синхронному плаванию Светлана Саидова отказалась от трудоустройства в Канаде

— С массовым спортом понятно. А что с топ-спортсменами?

— Мы следим за нашими спортсменами экстра-класса. Делаем все, чтобы сохранить для них нормальные условия жизни и подготовки к соревнованиям. Харьковские синхронистки с первого дня войны были эвакуированы в Италию.

Там они готовились к Чемпионату Европы. Результат: из восьми дисциплин – восемь золотых медалей наши. Так вот, как вы думаете, их будут переманивать или нет?

— Харьков был центром артистического плавания в Украине.

— Наша гордость – главный тренер сборной Украины по артистическому плаванию Светлана Бурхановна Саидова.

Кстати, она отказалась от трудоустройства в Канаде. Ей предлагали немалые деньги. И остается харьковчанкой. Но есть и противоположный пример. Имен называть не буду. Человек показывает высокий результат. Ей предлагают и квартиру в Киеве, и машину.

— Это просто бизнес? Конкуренция? Или рейдерство? Харьков и так в шрамах от войны.

— Мы сейчас в другой весовой категории.

«Напряжение такое, что нельзя сказать, как долго спортсмен сможет выдержать это»

— Вернемся к спортсменам. Понятно, что война влияет на психологическое состояние. На ваш взгляд оно идет в плюс («ВСУ побеждают, и я не могу позволить себе поражение») или в минус (любые новости из дома – это боль и слезы)?

— Спросите у тренеров, что самое важное для спортсмена: физические качества, технико-тактическая подготовка, здоровье? На первом месте у тренера — психологическое состояние спортсмена.

А физическая кондиция в спорте высших достижений примерно одинакова. Харьковские спортсмены слышали взрывы, видели последствия прилетов, переживали за семьи. У них соревновательный стресс иной. Они понимают, что обязаны делать свою работу. Защищать Украину, поднимать флаг Украины на соревнованиях. Это невероятная мотивация.

— Победы не только у наших синхронисток?

— Например, тяжелая атлетика. 15 медалей на Чемпионате Европы в Албании в июне этого года. На Паралимпиаде-2022 в марте этого года в Пекине 60% украинских медалей у харьковчан.

— То есть агрессия, ненависть к врагу мотивирует?

— К сожалению, есть и другая сторона. Напряжение такое, что нельзя сказать, как долго спортсмен сможет выдержать это. Сколько хватит сил держать планку, которую он поднял? Такое напряжение может разрушить его изнутри.

— Харьковские спортсмены служат в ВСУ?

— Таких немало. Я не знаю, следует ли называть их имена, пока идет война. Но воюющих спортсменов много.

Из моей, например, Федерации дзюдо ребята на передовой, на нуле. Из федерации вольной борьбы, регбисты, армреслеры, гиревики. И все это выдающиеся спортсмены, показывающие результаты на международных соревнованиях. К сожалению, есть и погибшие. Среди них — мои знакомые. Это чувство пустоты. Даже не могу представить, что чувствуют семьи.

Разрушений так много, что не перечислишь в рамках интервью

— Константин Владимирович, сколько спортивных объектов разрушено или повреждено на Харьковщине на сегодняшний день?

— Все спортивные объекты невозможно перечислить в рамках интервью. Их очень много. Назову наиболее значимые. Олимпийский учебно-спортивный центр «Акварена».

Харьковский профессиональный колледж спортивного профиля, стадионы «Динамо», «Солнечный», «Восток», стадион Харьковского университета внутренних дел.

Школа высшего спортивного мастерства, комплексная детская спортивная школа ХТЗ, учебно-тренировочная база «Металлист». Харьковский республиканский лицей-интернат спортивного профиля.

— Все мы видели фотографии тренировки харьковских фехтовальщиков на фоне руин «Унифехта». Впечатляет.

– Теперь представьте, что чувствуют спортсмены. Они жили в этих залах, тренировались, проливали пот и кровь.

Что такое «Унифехт»? Это стадион и тренировочный комплекс ХНУ им. Каразина. Там было несколько тренировочных помещений. Лучшими были залы для фехтования. И заслуженный тренер Украины Ирина Ивановна Одокиенко подготовила не одну плеяду заслуженных мастеров спорта, участников олимпийских игр, чемпионата мира, чемпионата Европы.

— Что она делает сейчас, когда «Унифехт» разрушен?

– Ученики Ирины Ивановны продолжают удивлять нас своими выступлениями. У нас во время войны воспитанники Одокиенко стали победителями чемпионата Украины. Харьковские фехтовальщики хорошо выступили на чемпионате Европы.

О восстановлении объектов уже ведут переговоры с иностранными инвесторами

— Вы назвали самые значительные спортивные сооружения, которые разрушили россияне. И только в Харькове. А есть еще область. Еще есть недавно деокупоавные территории. Разбиты физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы, спортклубы, площадки. Что дальше?

— Как только станет возможно, нужно восстанавливать. Участвовать в государственных программах восстановления спортивной инфраструктуры, сотрудничать с благотворительными организациями, фондами. Мы уже ведем переговоры. Итальянцы, например, давали деньги на возобновление спортивной инфраструктуры в Буче.

— Насколько я понимаю, бюджет области на спорт уменьшен?

— Первая в 2022 году сессия Харьковского областного совета должна была состояться 24 февраля. На этой сессии запланировано дополнительное выделение средств на спорт. На содержание спортивных сооружений, детских и юношеских спортивных школ, на зарплату. Сессия не состоялась, деньги не были предоставлены. Но мы все равно смогли поддержать тренеров, позволили выступать на всех чемпионатах. Проводили все учебно-тренировочные сборы.

— Откуда взялись деньги?

— С конца февраля этого года до первого августа не проводилось ни всеукраинских соревнований, ни сборов. Таким образом мы сэкономили.

Призер чемпионата Европы по боксу готовился не в спортзале, а бегал по улицам

— Если до августа не было учебно-тренировочных сборов, то кто определял спортсменов, которые будут принимать участие в международных соревнованиях?

— Федерация. И людей отбирали не по лучшей спортивной форме, а по готовности самого спортсмена выступать. Вот, например, Юрий Шестак. Он стал призером чемпионата Европы 2022 по боксу, который состоялся в Ереване в конце мая.

— Это тот Юрий Шестак, который в 2017 году стал чемпионом Европы по боксу?

— Да. Тогда чемпионат Европы проходил в Харькове на «Локомотиве». И наш харьковчанин становится чемпионом Европы. Это просто мечта каждого государства — проводить у себя такие взрослые чемпионаты. К тому же, когда спортсмены этой страны побеждают.

— Вы начали рассказывать, как Шестак стал призером ЧЕ в Ереване.

— А до чемпионата Европы состоялся чемпионат Украины, где Юрий занял третье место. Дело в том, что он готовился не в спортзале. Он бегал по улицам. Тренер по телефону проводил с ним тренировку. И когда он на чемпионате Украины стал третьим, то рассматривался как запасной. Но занявшие первые места спортсмены поехать на чемпионат Европы не смогли. И в Ереван решили послать Юрия. И там он стал бронзовым призером. Кстати, в этом чемпионате участвовало шестеро харьковчан.

— В области идет какая-то подготовка к Олимпиаде 24-го года в Париже?

— Да, мы уже определились с перспективными спортсменами и всесторонне содействуем их учебно-тренировочным сборам. К сожалению, за пределами Харьковской области.

— Константин Владимирович, как вы считаете, сколько наших спортсменов после войны вернутся в Харьков?

— (в этот момент интерьвю в помещении погас свет) Мы с вами общаемся прямо в момент громких взрывов. И я даже не знаю, может это «прилетело» в наше управление молодежи и спорта. Что касается вашего вопроса. Разделим на категории: детско-юношеский спорт и спорт высших достижений. Мы знаем, как отстаивать наших топ-спортсменов: финансовая поддержка, возможность участвовать в соревнованиях, наличие тренерского состава. С детско-юношеским спортом ситуация более сложная. Около пятидесяти процентов детей уехали за границу. Вернутся ли они в Харьков? Это зависит от родителей.