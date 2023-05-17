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Прокуратура требует вернуть в собственность Харькова землю возле Стрелки

Общество 09:56   17.05.2023
Оксана Горун
Прокуратура требует вернуть в собственность Харькова землю возле Стрелки Фото: GoogleMaps

Земельный участок стоимостью почти 186 млн грн намереваются вернуть в собственность города, так как его нынешние обладатели не выполнили свои обязательства.

«На основании решения Харьковского городского совета обществу с ограниченной ответственностью был продан земельный участок площадью почти 0,8 га, расположенный в пер. Банном в Харькове, для строительства гостиничного комплекса и последующей эксплуатации объекта. Согласно условиям договора ООО обязывалось завершить строительство к июню 2018 года», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Но до сих пор на этом участке строительство не начали.

«Никаких признаков строительных работ нет, участок покрыт растительностью с пешеходными дорожками. Более того, ООО даже не получило разрешительных документов на строительство», — отметили прокуроры.

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Такое использование земельного участка в прокуратуре назвали неэффективным и обратились с иском в Хозяйственный суд Харьковской области. Прокуроры требуют расторгнуть договор купли-продажи на земельный участок и вернуть его в собственность города.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 09:56;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Земельный участок стоимостью почти 186 млн грн намереваются вернуть в собственность города, так как его нынешние обладатели не выполнили свои обязательства".