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У Харкові два підприємства роками не платили до міськбюджету за оренду землі

Суспільство 14:46   22.05.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові два підприємства роками не платили до міськбюджету за оренду землі Фото: Харківська обласна прокуратура

Загальна сума невиплат двох підприємств до міського бюджету становить майже 300 тисяч гривень.

За даними Харківської обласної прокуратури, у березні 2019 року між ХМР та підприємством було укладено договір оренди земельної ділянки по вулиці Великій Панасівській для експлуатації та обслуговування будівель та споруд. ТОВ з липня 2018 року по березень 2019 року не сплачувало до бюджету кошти за користування землею.

Аналогічна ситуація щодо невиплати коштів за використання землі і в іншого підприємства, яке протягом 2020-2021 років не платило за ділянку по вулиці Благовіщенській.

«Вказані обставини стали підґрунтям для звернення прокурора з відповідними позовними заявами. Господарський суд Харківської області задовольнив позови окружної прокуратури. Наразі триває строк на апеляційне оскарження рішень», – зазначили в прокуратурі.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 14:46;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загальна сума невиплат двох підприємств до міського бюджету становить майже 300 тисяч гривень.".