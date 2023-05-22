У Харкові два підприємства роками не платили до міськбюджету за оренду землі
Загальна сума невиплат двох підприємств до міського бюджету становить майже 300 тисяч гривень.
За даними Харківської обласної прокуратури, у березні 2019 року між ХМР та підприємством було укладено договір оренди земельної ділянки по вулиці Великій Панасівській для експлуатації та обслуговування будівель та споруд. ТОВ з липня 2018 року по березень 2019 року не сплачувало до бюджету кошти за користування землею.
Аналогічна ситуація щодо невиплати коштів за використання землі і в іншого підприємства, яке протягом 2020-2021 років не платило за ділянку по вулиці Благовіщенській.
«Вказані обставини стали підґрунтям для звернення прокурора з відповідними позовними заявами. Господарський суд Харківської області задовольнив позови окружної прокуратури. Наразі триває строк на апеляційне оскарження рішень», – зазначили в прокуратурі.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 14:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загальна сума невиплат двох підприємств до міського бюджету становить майже 300 тисяч гривень.".