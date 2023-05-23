«Харьковводоканал» получил генераторы от правительства Японии
КП «Харьковводоканал» получило четыре новых генератора, которые позволят обеспечивать харьковчан услугами даже при отсутствии электроэнергии.
Новое оборудование поможет минимизировать риски от возможных отключений электроэнергии на объектах предприятия, передает пресс-служба горсовета.
«Благодаря переключению механизмов и оборудования на автономную работу мы сможем беспрепятственно подавать воду и отводить стоки до восстановления подачи электроэнергии, а также во время аварийных или долгосрочных ремонтных отключений. Два генератора уже установлены и функционируют на насосных станциях комплекса по перекачке и очистке сточных вод. Для двух других готовим площадку для установки», — сообщили в «Харьковводоканале».
Помощь предприятию оказало правительство Японии при поддержке Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС).
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 21:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковводоканал» получило четыре новых генератора, которые позволят обеспечивать харьковчан услугами даже при отсутствии электроэнергии.".