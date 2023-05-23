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Оккупанты из артиллерии обстреляли Волчанск: есть разрушения — ГСЧС (фото)

Происшествия 14:19   23.05.2023
Виктория Яковенко
Оккупанты из артиллерии обстреляли Волчанск: есть разрушения — ГСЧС (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

23 мая около 10:30 враг нанес артиллерийские удары по городу Волчанск в Харьковской области.

В результате обстрелов пострадали пять частных домов, несколько дворовых застроек и три транспортных средства, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Пострадавших в результате обстрелов нет, добавили спасатели.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 14:19;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 мая около 10:30 враг нанес артиллерийские удары по городу Волчанск в Харьковской области.".