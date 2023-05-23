Оккупанты из артиллерии обстреляли Волчанск: есть разрушения — ГСЧС (фото)

23 мая около 10:30 враг нанес артиллерийские удары по городу Волчанск в Харьковской области.

В результате обстрелов пострадали пять частных домов, несколько дворовых застроек и три транспортных средства, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Пострадавших в результате обстрелов нет, добавили спасатели.