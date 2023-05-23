Оккупанты из артиллерии обстреляли Волчанск: есть разрушения — ГСЧС (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
23 мая около 10:30 враг нанес артиллерийские удары по городу Волчанск в Харьковской области.
В результате обстрелов пострадали пять частных домов, несколько дворовых застроек и три транспортных средства, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Пострадавших в результате обстрелов нет, добавили спасатели.
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 14:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 мая около 10:30 враг нанес артиллерийские удары по городу Волчанск в Харьковской области.".