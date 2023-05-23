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Зранку вівторка окупанти з артилерії обстріляли Вовчанськ: є руйнування (фото)

Події 14:19   23.05.2023
Вікторія Яковенко
Зранку вівторка окупанти з артилерії обстріляли Вовчанськ: є руйнування (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

23 травня близько 10:30 ворог завдавав артилерійських ударів по місту Вовчанськ в Харківській області.

Внаслідок обстрілів пошкоджені п’ять приватних будинків, декілька надвірних забудов та три транспортні засоби, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

Постраждалих внаслідок обстрілу немає, додали рятувальники.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 14:19;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 травня близько 10:30 ворог завдавав артилерійських ударів по місту Вовчанськ в Харківській області.".