Зранку вівторка окупанти з артилерії обстріляли Вовчанськ: є руйнування (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
23 травня близько 10:30 ворог завдавав артилерійських ударів по місту Вовчанськ в Харківській області.
Внаслідок обстрілів пошкоджені п’ять приватних будинків, декілька надвірних забудов та три транспортні засоби, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.
Постраждалих внаслідок обстрілу немає, додали рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 14:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 травня близько 10:30 ворог завдавав артилерійських ударів по місту Вовчанськ в Харківській області.".