Зранку вівторка окупанти з артилерії обстріляли Вовчанськ: є руйнування (фото)

23 травня близько 10:30 ворог завдавав артилерійських ударів по місту Вовчанськ в Харківській області.

Внаслідок обстрілів пошкоджені п’ять приватних будинків, декілька надвірних забудов та три транспортні засоби, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

Постраждалих внаслідок обстрілу немає, додали рятувальники.