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“Ворог обстрілює Липці” – начальник ГУ Нацполіції Харківщини Тимошко

Події 10:46   23.05.2023
Оксана Горун
“Ворог обстрілює Липці” – начальник ГУ Нацполіції Харківщини Тимошко

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що під обстрілом армії РФ просто зараз знаходиться село Липці.

“Увага мешканців області: ворогом ведеться обстріл села Липці! Будьте обережні!” написав Тимошко у фейсбуці.

Повітряної тривоги зараз у Харківській області немає. Відбій пролунав о 10:17.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 10:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що під обстрілом армії РФ просто зараз знаходиться село Липці".