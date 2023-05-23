“Ворог обстрілює Липці” – начальник ГУ Нацполіції Харківщини Тимошко

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що під обстрілом армії РФ просто зараз знаходиться село Липці.

“Увага мешканців області: ворогом ведеться обстріл села Липці! Будьте обережні!” – написав Тимошко у фейсбуці.

Повітряної тривоги зараз у Харківській області немає. Відбій пролунав о 10:17.