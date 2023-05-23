“Ворог обстрілює Липці” – начальник ГУ Нацполіції Харківщини Тимошко
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що під обстрілом армії РФ просто зараз знаходиться село Липці.
“Увага мешканців області: ворогом ведеться обстріл села Липці! Будьте обережні!” – написав Тимошко у фейсбуці.
Повітряної тривоги зараз у Харківській області немає. Відбій пролунав о 10:17.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 10:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що під обстрілом армії РФ просто зараз знаходиться село Липці".