Синєгубов повідомив, куди вчора “прилетіло” на Харківщині (фото)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що дві російські ракети С-300 вдарили в районі села В’язове Харківського району. Вибухи чули в Харкові. Також протягом доби обстріляли Куп’янськ, там троє поранених.

“У районі с. В’язове Харківського району ворог завдав удару 2 ракетами С-300. Обидві влучили на відкритій місцевості в полі. Руйнувань та постраждалих немає”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він також повідомив, що за добу ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів зі ствольної артилерії, РСЗВ та використовуючи ракетне озброєння.

Також із РСЗВ ударили по Куп’янську. Там пошкоджено щонайменше 14 приватних житлових будинків, господарські споруди, сталися пожежі. Поранено двох жінок – 76-ти та 53-х років та 35-річного чоловіка. Усі постраждалі – в лікарні.