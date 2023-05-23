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Синєгубов повідомив, куди вчора “прилетіло” на Харківщині (фото)

Події 08:39   23.05.2023
Оксана Горун
Синєгубов повідомив, куди вчора “прилетіло” на Харківщині (фото) Фото: телеграм Олега Синєгубова

Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що дві російські ракети С-300 вдарили в районі села В’язове Харківського району. Вибухи чули в Харкові. Також протягом доби обстріляли Куп’янськ, там троє поранених.

“У районі с. В’язове Харківського району ворог завдав удару 2 ракетами С-300. Обидві влучили на відкритій місцевості в полі. Руйнувань та постраждалих немає”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Наслідки ракетного удару по Харківщині 22 травня 2023
Фото: телеграм Олега Синєгубова
Наслідки ракетного удару по Харківщині 22 травня 2023 2
Фото: телеграм Олега Синєгубова

Він також повідомив, що за добу ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів зі ствольної артилерії, РСЗВ та використовуючи ракетне озброєння.

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    • Також із РСЗВ ударили по Куп’янську. Там пошкоджено щонайменше 14 приватних житлових будинків, господарські споруди, сталися пожежі. Поранено двох жінок – 76-ти та 53-х років та 35-річного чоловіка. Усі постраждалі – в лікарні.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 08:39;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що дві російські ракети С-300 вдарили в районі села В’язове Харківського району. Вибухи чули в Харкові. Також протягом доби обстріляли Куп’янськ, там троє поранених".