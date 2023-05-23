Синєгубов повідомив, куди вчора “прилетіло” на Харківщині (фото)
Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що дві російські ракети С-300 вдарили в районі села В’язове Харківського району. Вибухи чули в Харкові. Також протягом доби обстріляли Куп’янськ, там троє поранених.
“У районі с. В’язове Харківського району ворог завдав удару 2 ракетами С-300. Обидві влучили на відкритій місцевості в полі. Руйнувань та постраждалих немає”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Він також повідомив, що за добу ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів зі ствольної артилерії, РСЗВ та використовуючи ракетне озброєння.
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Також із РСЗВ ударили по Куп’янську. Там пошкоджено щонайменше 14 приватних житлових будинків, господарські споруди, сталися пожежі. Поранено двох жінок – 76-ти та 53-х років та 35-річного чоловіка. Усі постраждалі – в лікарні.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 08:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що дві російські ракети С-300 вдарили в районі села В’язове Харківського району. Вибухи чули в Харкові. Також протягом доби обстріляли Куп’янськ, там троє поранених".