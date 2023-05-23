Синегубов сообщил, куда вчера «прилетело» на Харьковщине (фото)
Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил о том, что две российские ракеты С-300 ударили в районе села Вязовое Харьковского района. Взрывы слышали в Харькове. Также в течение суток обстреляли Купянск, там трое раненых.
«В районе с. Вязовое Харьковского района враг нанес удар двумя ракетами С-300. Обе попали на открытую местность в поле. Разрушений и пострадавших нет», — написал Синегубов в telegram.
Он также сообщил, что за сутки враг массированно обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Изюмского и Чугуевского районов по ствольной артиллерии, РСЗО и используя ракетное вооружение.
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Также из РСЗО ударили по Купянску. Там повреждены не менее 14 частных жилых домов, хозпостройки, произошли пожары. Ранены две женщины — 76-ти и 53-х лет и 35-летний мужчина. Все пострадавшие — в больнице.
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 08:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил о том, что две российские ракеты С-300 ударили в районе села Вязовое Харьковского района. Взрывы слышали в Харькове. Также в течение суток обстреляли Купянск, там трое раненых".