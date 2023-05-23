Синегубов сообщил, куда вчера «прилетело» на Харьковщине (фото)

Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил о том, что две российские ракеты С-300 ударили в районе села Вязовое Харьковского района. Взрывы слышали в Харькове. Также в течение суток обстреляли Купянск, там трое раненых.

«В районе с. Вязовое Харьковского района враг нанес удар двумя ракетами С-300. Обе попали на открытую местность в поле. Разрушений и пострадавших нет», — написал Синегубов в telegram.

Он также сообщил, что за сутки враг массированно обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Изюмского и Чугуевского районов по ствольной артиллерии, РСЗО и используя ракетное вооружение.

Также из РСЗО ударили по Купянску. Там повреждены не менее 14 частных жилых домов, хозпостройки, произошли пожары. Ранены две женщины — 76-ти и 53-х лет и 35-летний мужчина. Все пострадавшие — в больнице.