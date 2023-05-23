Live
  • Вторник 23.05.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.57
    • 🔴

Синегубов сообщил, куда вчера «прилетело» на Харьковщине (фото)

Происшествия 08:39   23.05.2023
Оксана Горун
Синегубов сообщил, куда вчера «прилетело» на Харьковщине (фото) Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил о том, что две российские ракеты С-300 ударили в районе села Вязовое Харьковского района. Взрывы слышали в Харькове. Также в течение суток обстреляли Купянск, там трое раненых.

«В районе с. Вязовое Харьковского района враг нанес удар двумя ракетами С-300. Обе попали на открытую местность в поле. Разрушений и пострадавших нет», — написал Синегубов в telegram.

Последствия ракетного удара по Харьковщине 22 мая 2023
Фото: telegram Олега Синегубова
Последствия ракетного удара по Харьковщине 22 мая 2023 2
Фото: telegram Олега Синегубова

Он также сообщил, что за сутки враг массированно обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Изюмского и Чугуевского районов по ствольной артиллерии, РСЗО и используя ракетное вооружение.

  • Читайте также: Из-за обстрелов в Купянске случились два пожара: информация ГСЧС

    • Также из РСЗО ударили по Купянску. Там повреждены не менее 14 частных жилых домов, хозпостройки, произошли пожары. Ранены две женщины — 76-ти и 53-х лет и 35-летний мужчина. Все пострадавшие — в больнице.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    08:31
    Из-за обстрелов в Купянске случились два пожара: информация ГСЧС
    07:26
    Армия РФ нанесла авиаудары и атакует на Харьковщине — Генштаб
    19:27
    Известно, когда завершат ремонт дороги «Мартовая — Хотомля — Старый Салтов»
    18:43
    Россияне нанесли авиаудары в районе трех сел на Харьковщине — Генштаб
    13:35
    Без света не могли качать воду: в село Мосьпаново спустя год вернули электрику

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Синегубов сообщил, куда вчера «прилетело» на Харьковщине (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 08:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил о том, что две российские ракеты С-300 ударили в районе села Вязовое Харьковского района. Взрывы слышали в Харькове. Также в течение суток обстреляли Купянск, там трое раненых".