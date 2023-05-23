«Враг обстреливает Липцы» — начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Тимошко

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о том, что под обстрелом армии РФ просто сейчас находится село Липцы.

«Внимание жителей области: врагом ведется обстрел села Липцы! Будьте осторожны!» — написал Тимошко в facebook.

Воздушной тревоги в данный момент в Харьковской области нет. Отбой прозвучал в 10:17.