«Враг обстреливает Липцы» — начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Тимошко
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о том, что под обстрелом армии РФ просто сейчас находится село Липцы.
«Внимание жителей области: врагом ведется обстрел села Липцы! Будьте осторожны!» — написал Тимошко в facebook.
Воздушной тревоги в данный момент в Харьковской области нет. Отбой прозвучал в 10:17.
Читайте также: Синегубов сообщил, куда вчера «прилетело» на Харьковщине (фото)
Новости по теме:
Вы читали новость: ««Враг обстреливает Липцы» — начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Тимошко»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 10:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о том, что под обстрелом армии РФ просто сейчас находится село Липцы".