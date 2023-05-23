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«Враг обстреливает Липцы» — начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Тимошко

Происшествия 10:46   23.05.2023
Оксана Горун
«Враг обстреливает Липцы» — начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Тимошко

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о том, что под обстрелом армии РФ просто сейчас находится село Липцы.

«Внимание жителей области: врагом ведется обстрел села Липцы! Будьте осторожны!» — написал Тимошко в facebook.

Воздушной тревоги в данный момент в Харьковской области нет. Отбой прозвучал в 10:17.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 10:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о том, что под обстрелом армии РФ просто сейчас находится село Липцы".