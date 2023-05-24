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Армия РФ снова пыталась наступать в районе Масютовки на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 18:43   24.05.2023
Елена Нагорная
Армия РФ снова пыталась наступать в районе Масютовки на Харьковщине — Генштаб

Районы по меньшей мере 17 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки из минометов и артиллерии, а также вела безуспешные наступательные действия в районе села Масютовка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего там произошло 23 боевых столкновения, пишет Генштаб.

На Слобожанском направлении враг обстрелял населенные пункты Уды, Ветеринарное, Липцы, Зеленое, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бударки и Землянки.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Обстрелам подверглись Строевка, Каменка, Красное Первое, Редкодуб, Двуречная, Западное, Табаевка и Берестовое.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 18:43;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 17 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки из минометов и артиллерии, а также вела безуспешные наступательные действия в районе села Масютовка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".