Армия РФ снова пыталась наступать в районе Масютовки на Харьковщине — Генштаб
Районы по меньшей мере 17 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки из минометов и артиллерии, а также вела безуспешные наступательные действия в районе села Масютовка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего там произошло 23 боевых столкновения, пишет Генштаб.
На Слобожанском направлении враг обстрелял населенные пункты Уды, Ветеринарное, Липцы, Зеленое, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бударки и Землянки.
На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Обстрелам подверглись Строевка, Каменка, Красное Первое, Редкодуб, Двуречная, Западное, Табаевка и Берестовое.
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 18:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 17 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки из минометов и артиллерии, а также вела безуспешные наступательные действия в районе села Масютовка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".