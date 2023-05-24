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Армія РФ знову намагалася наступати в районі Масютівки на Харківщині – Генштаб

Події 18:43   24.05.2023
Олена Нагорна
Армія РФ знову намагалася наступати в районі Масютівки на Харківщині – Генштаб

Райони щонайменше 17 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ за добу з мінометів та артилерії, а також вела безуспішні наступальні дії в районі Масютівки Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Супротивник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом там відбулося 23 бойові зіткнення.

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв населені пункти Уди, Ветеринарне, Липці, Зелене, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки та Землянки.

На Куп’янському напрямку супротивник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Обстрілів зазнали Строївка, Кам’янка, Красне Перше, Рідкодуб, Дворічна, Западне, Табаївка та Берестове.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 18:43;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 17 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ за добу з мінометів та артилерії, а також вела безуспішні наступальні дії в районі Масютівки Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".