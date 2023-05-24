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На Харьковщине разоблачили «главного финансиста» при оккупантах: подробности

Общество 12:54   24.05.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине разоблачили «главного финансиста» при оккупантах: подробности Фото: Владислав Абдула

На Харьковщине объявили подозрение «главному финансисту» оккупационной администрации. Злоумышленницей оказалась 52-летняя жительница Купянска.

Об этом сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Во время оккупации части региона женщина присоединилась к рядам местной оккупационной администрации.

Колаборантка добровольно согласилась на должность «исполняющей обязанности начальника Управления финансов ВГА Харьковской области».
На этой должности женщина принимала участие в составлении и исполнении бюджета «Временной гражданской администрации Харьковской области».

По данным Харьковской областной прокуратуры, «чиновница» следила за бюджетом оккупированной части области, планировала заработную плату по учреждениям, предприятиям и организациям государственной и коммунальной формы собственности.

Сейчас злоумышленнице заочно сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 12:54;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине объявили подозрение «главному финансисту» оккупационной администрации. Злоумышленницей оказалась 52-летняя жительница Купянска.".