Командовал оккупацией Харьковщины: СБУ вычислила российского генерала
СБУ собрала доказательную базу на российского генерала, под командованием которого захватчики временно оккупировали территории Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.
Преступником оказался командующий 11 армейским корпусом Балтийского флота Западного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Андрей Рузинский. Об этом сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
В начале полномасштабного вторжения Рузинский отдал приказ подразделениям российских войск на прорыв госграницы Украины для захвата Харьковской области.
Для штурма украинских населенных пунктов в Харьковской области он задействовал более 4 тысяч военных РФ, входивших в состав оккупационной группировки «Балаклия».
В СБУ добавили, что для ведения боевых действий против Сил обороны захватчики использовали танки, ствольную артиллерию, зенитно-ракетные комплексы и тяжелые огнеметные системы «Буратино» и «Солнцепок».
«Вместе с этим при планировании и проведении боевых операций на территории Харьковской области этот российский генерал неоднократно привлекал огневые средства поражения своего старшего командира – командующего Западным военным округом ВС РФ. В частности, привлекалась армейская штурмовая авиация, ударные вертолеты Ми-8 и Ка-52, а также расчеты 300-мм РСЗО «Смерч»», — отметили в СБУ.
Также Рузинскому подчинялась военная комендатура в Балаклее, руководителю которой СБУ недавно объявила подозрение в пытках мирных жителей.
Более тысячи оккупантов, подчинившихся Рузинскому, Кремль наградил за ведение войны против Украины.
Сам же он получил повышение в воинском звании. Его перевели для дальнейшей службы на территорию РФ, где он скрывается от правосудия.
Рузинскому сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 УК (ведение агрессивных военных действий, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2023 в 10:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ собрала доказательную базу на российского генерала, под командованием которого захватчики временно оккупировали территории Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.".