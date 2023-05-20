Командовал оккупацией Харьковщины: СБУ вычислила российского генерала

СБУ собрала доказательную базу на российского генерала, под командованием которого захватчики временно оккупировали территории Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.

Преступником оказался командующий 11 армейским корпусом Балтийского флота Западного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Андрей Рузинский. Об этом сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

В начале полномасштабного вторжения Рузинский отдал приказ подразделениям российских войск на прорыв госграницы Украины для захвата Харьковской области.

Для штурма украинских населенных пунктов в Харьковской области он задействовал более 4 тысяч военных РФ, входивших в состав оккупационной группировки «Балаклия».

В СБУ добавили, что для ведения боевых действий против Сил обороны захватчики использовали танки, ствольную артиллерию, зенитно-ракетные комплексы и тяжелые огнеметные системы «Буратино» и «Солнцепок».

«Вместе с этим при планировании и проведении боевых операций на территории Харьковской области этот российский генерал неоднократно привлекал огневые средства поражения своего старшего командира – командующего Западным военным округом ВС РФ. В частности, привлекалась армейская штурмовая авиация, ударные вертолеты Ми-8 и Ка-52, а также расчеты 300-мм РСЗО «Смерч»», — отметили в СБУ.

Также Рузинскому подчинялась военная комендатура в Балаклее, руководителю которой СБУ недавно объявила подозрение в пытках мирных жителей.

Более тысячи оккупантов, подчинившихся Рузинскому, Кремль наградил за ведение войны против Украины.

Сам же он получил повышение в воинском звании. Его перевели для дальнейшей службы на территорию РФ, где он скрывается от правосудия.

Рузинскому сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 УК (ведение агрессивных военных действий, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.