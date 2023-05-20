Командував окупацією Харківщини: СБУ викрила російського генерала

СБУ зібрала доказову базу на російського генерала, під командуванням якого загарбники тимчасово окупували території Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Злочинцем виявився командувач 11 армійського корпусу Балтійського флоту Західного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенант Андрій Рузинський. Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

На початку повномасштабного вторгнення Рузинський віддав наказ підрозділам російських військ на «прорив» держкордону України для захоплення Харківської області.

Для штурму українських населених пунктів на Харківщині він залучив понад 4 тисячі військових РФ, які входили до складу окупаційного угруповання «Балаклія».

В СБУ додали, для ведення бойових дій проти Сил оборони загарбники використовували танки, ствольну артилерію, зенітно-ракетні комплекси та важкі вогнеметні системи «Буратіно» і «Солнцепьок».

«Разом з цим, при плануванні і проведенні бойових операцій на території Харківської області цей російський генерал неодноразово залучав вогневі засоби ураження свого старшого командира – командувача Західним військовим округом ЗС РФ. Зокрема, залучалася армійська штурмова авіація, ударні гелікоптери Мі-8 та Ка-52, а також розрахунки 300-мм РСЗВ “Смерч”», – зазначили в СБУ.

Також, Рузинському підпорядковувалася військова комендатура в Балаклії, керівнику якої СБУ нещодавно оголосила підозру у катуванні мирних мешканців.

Понад тисячу окупантів, які підпорядкувалися Рузинському, Кремль нагородив за ведення війни проти України.

А сам він отримав підвищення у військовому званні. Його перевели для подальшої служби на територію РФ, де наразі він переховується від правосуддя.

Рузинському повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 ККУ (ведення агресивних воєнних дій, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Йому загрожує до 15 років тюрми.