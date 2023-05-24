На Харківщині викрили «головну фінансистку» при окупантах: подробиці

На Харківщині оголосили підозру «головній фінансистці» окупаційної адміністрації. Зловмисницею виявилася 52-річна мешканка Куп’янська.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. Під час окупації частини регіону жінка приєдналась до лав місцевої окупаційної адміністрації.

Колаборантка добровільно погодилась на посаду «исполняющей обязанности начальника Управления финансов ВГА Харьковской области».

На цій «посаді» жінка брала участь у складанні та виконанні бюджету «Временной гражданской администрации Харьковской области».

За даними Харківської обласної прокуратури, «посадовиця» слідкувала за бюджетом окупованої частини області, планувала заробітну плату по установам, підприємствам та організаціям державної та комунальної форми власності.

Наразі зловмисниці заочно повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ.