Работа на Харьковщине: ХОВА опубликовала ТОП-10 вакансий недели

Работа в Харьковской области есть, заверяют в областной службе занятости. На данный момент актуальны 1390 вакансий.

Среди предложений работодателей определили десятку лучших. Она выглядит так:

1. Врач-анестезиолог – 23 000 грн.

2. Эрготерапевт – 22 950 грн.

3. Монтажник наружных трубопроводов – 18 290 грн.

4. Сварщик – 18 000 грн.

5. Учитель заведения общего среднего образования (английского языка) – 15 000 грн.

6. Водитель автотранспортных средств – 14 990 грн.

7. Инженер – 12 770 грн.

8. Машинист автомобильного крана – 11 250 грн.

9. Врач ветеринарной медицины – 10 000 грн.

10. Формовщик колбасных изделий – 9 000 грн.

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С полным перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться здесь.