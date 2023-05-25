Работа на Харьковщине: ХОВА опубликовала ТОП-10 вакансий недели
Работа в Харьковской области есть, заверяют в областной службе занятости. На данный момент актуальны 1390 вакансий.
Среди предложений работодателей определили десятку лучших. Она выглядит так:
1. Врач-анестезиолог – 23 000 грн.
2. Эрготерапевт – 22 950 грн.
3. Монтажник наружных трубопроводов – 18 290 грн.
4. Сварщик – 18 000 грн.
5. Учитель заведения общего среднего образования (английского языка) – 15 000 грн.
6. Водитель автотранспортных средств – 14 990 грн.
7. Инженер – 12 770 грн.
8. Машинист автомобильного крана – 11 250 грн.
9. Врач ветеринарной медицины – 10 000 грн.
10. Формовщик колбасных изделий – 9 000 грн.
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С полным перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться здесь.
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 11:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работа в Харьковской области есть, заверяют в областной службе занятости. На данный момент актуальны 1390 вакансий".