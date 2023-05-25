Live
  • Четверг 25.05.2023
    • Харьков
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.41
    • 🟢

Работа на Харьковщине: ХОВА опубликовала ТОП-10 вакансий недели

Общество 11:06   25.05.2023
Оксана Горун
Работа на Харьковщине: ХОВА опубликовала ТОП-10 вакансий недели

Работа в Харьковской области есть, заверяют в областной службе занятости. На данный момент актуальны 1390 вакансий.

Среди предложений работодателей определили десятку лучших. Она выглядит так:

1. Врач-анестезиолог – 23 000 грн.
2. Эрготерапевт – 22 950 грн.
3. Монтажник наружных трубопроводов – 18 290 грн.
4. Сварщик – 18 000 грн.
5. Учитель заведения общего среднего образования (английского языка) – 15 000 грн.
6. Водитель автотранспортных средств – 14 990 грн.
7. Инженер – 12 770 грн.
8. Машинист автомобильного крана – 11 250 грн.
9. Врач ветеринарной медицины – 10 000 грн.
10. Формовщик колбасных изделий – 9 000 грн.

Читайте также: Польша заинтересована в врачах и медсестрах из Украины и признает их дипломы

С полным перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться здесь.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

18:56
«Из-за льгот». Зам начальника ХОВА Семенуха и нардеп Бакумов поспорили
18:34
С 1 сентября ряд школ может перейти на смешанную или офлайн-форму — Синегубов
17:51
Безопасно ли посещать Харьковский зоопарк: позиция Синегубова
15:40
Из ежедневно обстреливаемых населенных пунктов Купянщины вывезли всех детей
10:35
«Таких денег в государстве нет» — ХОВА об обустройстве укрытий в школах

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Работа на Харьковщине: ХОВА опубликовала ТОП-10 вакансий недели»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 11:06;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работа в Харьковской области есть, заверяют в областной службе занятости. На данный момент актуальны 1390 вакансий".