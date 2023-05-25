Робота на Харківщині: ХОВА опублікувала ТОП-10 вакансій тижня
Робота в Харківській області є, запевняють в обласній службі зайнятості. На цей час актуальні 1390 вакансій.
Серед пропозицій роботодавців визначили десятку найкращих. Вона виглядає так:
1. Лікар-анестезіолог – 23 000 грн.
2. Ерготерапевт – 22 950 грн.
3. Монтажник зовнішніх трубопроводів – 18 290 грн.
4. Зварник – 18 000 грн.
5. Вчитель закладу загальної середньої освіти (англійської мови) – 15 000 грн.
6. Водій автотранспортних засобів – 14 990 грн.
7. Інженер – 12 770 грн.
8. Машиніст крана автомобільного – 11 250 грн.
9. Лікар ветеринарної медицини – 10 000 грн.
10. Формувальник ковбасних виробів – 9 000 грн.
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З повним переліком актуальних вакансій у Харкові та Харківській області можна ознайомитись тут.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 11:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Робота в Харківській області є, запевняють в обласній службі зайнятості. На цей час актуальні 1390 вакансій".