Робота на Харківщині: ХОВА опублікувала ТОП-10 вакансій тижня

Робота в Харківській області є, запевняють в обласній службі зайнятості. На цей час актуальні 1390 вакансій.

Серед пропозицій роботодавців визначили десятку найкращих. Вона виглядає так:

1. Лікар-анестезіолог – 23 000 грн.

2. Ерготерапевт – 22 950 грн.

3. Монтажник зовнішніх трубопроводів – 18 290 грн.

4. Зварник – 18 000 грн.

5. Вчитель закладу загальної середньої освіти (англійської мови) – 15 000 грн.

6. Водій автотранспортних засобів – 14 990 грн.

7. Інженер – 12 770 грн.

8. Машиніст крана автомобільного – 11 250 грн.

9. Лікар ветеринарної медицини – 10 000 грн.

10. Формувальник ковбасних виробів – 9 000 грн.

З повним переліком актуальних вакансій у Харкові та Харківській області можна ознайомитись тут.