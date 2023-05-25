«Россия здесь навсегда» — жительнице Харьковщины сообщили о подозрении
Жительница Купянского района Харьковщины буйно поддерживала «русский мир», за что будет отвечать по закону.
«На территории временно оккупированного села Великие Хутора Купянского района женщина 1970 года рождения призвала к поддержке решений и действий оккупационной администрации государства-агрессора. Во время общения с местными жителями злоумышленница выражала поддержку русскому миру, в публичных местах, провозглашала призывы «россия здесь навсегда» и другие пророссийские лозунги», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Войдя в раж, любительница «русского мира» призывала односельчан переоформлять пенсии в соответствии с российским законодательством, чтобы получать по 10 000 рублей.
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За любовь к агрессору 53-летней гражданке сообщили о подозрении в коллаборационизме, проинформировали в Харьковской областной прокуратуре.
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 10:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жительница Купянского района Харьковщины буйно поддерживала «русский мир», за что будет отвечать по закону".