“Росія тут назавжди” – мешканці Харківщини повідомили про підозру
Мешканка Куп’янського району Харківщини буйно підтримувала “русский мир”, за що відповідатиме за законом.
“На території тимчасово окупованого села Великі Хутори Куп’янського району жінка 1970 року народження закликала до підтримки рішень та дій окупаційної адміністрації держави-агресора. Під час спілкування з місцевими мешканцями зловмисниця висловлювала підтримку “руському миру”, у публічних місцях проголошувала заклики “россия здесь навсегда” та інші проросійські гасла. “, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Увійшовши в раж, любителька “русского мира” закликала односельців переоформлювати пенсії відповідно до російського законодавства, щоб отримувати по 10 000 рублів.
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За любов до агресора 53-річній громадянці повідомили про підозру в колабораціонізмі, проінформували в Харківській обласній прокуратурі.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 10:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканка Куп’янського району Харківщини буйно підтримувала “русский мир”, за що відповідатиме за законом".