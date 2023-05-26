На Харьковщине продолжается посевная: аграрии засеяли 555 тысяч га — ХОВА
На полях Красноградского и Богодуховского районов Харьковщины наиболее активно сеют зерновые и зернобобовые культуры, сообщили в ХОВА.
Погодные условия в области более недели были благоприятны для проведения полевых работ, отметил заместитель начальника Харьковской ОВА Евгений Иванов.
«Аграрии региона засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 244,2 тысячи гектаров площадей сельскохозяйственных угодий, что составляет 101% к прогнозу. Также посеян подсолнечник на площади почти 293 тысяч гектаров, сои – 18,4 тысячи гектаров», – сообщил заместитель начальника ХОВА.
В ХОВА добавили, что осенью прошлого года аграрии засеяли озимыми культурами 213,8 тысячи гектаров.
«Учитывая, что в апреле и мае на фоне умеренной температуры воздуха, осадков выпало больше средней многолетней нормы, следует ожидать, что аграрии смогут получить достаточно весомый урожай озимой пшеницы», – рассказал Евгений Иванов.
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 15:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На полях Красноградского и Богодуховского районов Харьковщины наиболее активно сеют зерновые и зернобобовые культуры, сообщили в ХОВА.".