На Харківщині триває посівна: аграрії засіяли 555 тисяч га – ХОВА

На полях Красноградського та Богодухівського районів Харківщини найбільш активно сіють зернові та зернобобові культури, повідомили у ХОВА.

Погодні умови в області понад тиждень були сприятливими для проведення польових робіт, зазначив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.

«Аграрії регіону засіяли ярими зерновими та зернобобовими культурами 244,2 тисячі гектарів площ сільськогосподарських угідь, що становить 101% до прогнозу. Також посіяно соняшник на площі майже 293 тисячі гектарів, сої – 18,4 тисячі гектарів», – повідомив заступник начальника ХОВА.

У ХОВА додали, що восени минулого року аграрії засіяли озимими культурами 213,8 тисячі гектарів.

«Враховуючи, що у квітні та травні на тлі помірної температури повітря, опадів випало більше середньої багаторічної норми, то слід очікувати, що аграрії зможуть отримати достатньо вагомий урожай пшениці озимої», – розповів Євген Іванов.