Кукурудзою і пшеницею. Аграрії Харківщини засіяли майже 410 тисяч Га

На території Красноградського та Богодухівського районів Харківщини найбільш активно сіють зернові та зернобобові культури, повідомили у ХОВА.

Завдяки покращенню погоди на Харківщині вдалося пришвидшити темп весняної посівної, повідомив заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

Аграрії регіону засіяли ярими зерновими та зернобобовими культурами 409,8 тисячі гектарів площ сільськогосподарських угідь, що становить 83% від прогнозу.

Нині фермерські господарства сіють соняшник, кукурудзу, горох, сою, яру пшеницю, овес, гречку, просо та ячмінь.

Також восени 2022 року аграрії регіону засіяли озимими культурами 213,8 тисячі Га. Рослини перебувають у гарному стані.

«Враховуючи, що у квітні та травні на тлі помірної температури повітря опадів випало більше середньої багаторічної норми, а також прогноз погоди на наступні місяці, слід очікувати, що аграрії зможуть отримати достатньо вагомий урожай пшениці озимої, за попередніми розрахунками – 39 ц/га. На полях, де були витримані всі технології, врожай озимої пшениці очікується від 41 ц/га до 43 ц/га», – зазначив Євген Іванов.

Нагадаємо, в межах весняно-польових робіт 2023 року, на Харківщині планують засіяти 634 тисячі гектарів сільгоспугідь, що на 18% більше від площ 2022 року.