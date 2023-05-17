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Кукурузой и пшеницей. Аграрии Харьковщины засеяли почти 410 тысяч Га

Общество 18:10   17.05.2023
Оксана Якушко
Кукурузой и пшеницей. Аграрии Харьковщины засеяли почти 410 тысяч Га

На территории Красноградского и Богодуховского районов Харьковщины наиболее активно сеют зерновые и зернобобовые культуры, сообщили в ХОВА.

Благодаря улучшению погоды в Харьковской области удалось ускорить темп весенней посевной, сообщил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

Аграрии региона засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 409,8 тысяч гектаров площадей сельскохозяйственных угодий, что составляет 83% от прогноза.

В настоящее время фермерские хозяйства сеют подсолнечник, кукурузу, горох, сою, яровую пшеницу, овес, гречку, просо и ячмень.

Также осенью 2022 года аграрии региона засеяли озимыми культурами 213,8 тысяч Га. Растения находятся в хорошем состоянии.

«Учитывая, что в апреле и мае на фоне умеренной температуры воздуха осадков выпало больше средней многолетней нормы, а также прогноз погоды на следующие месяцы, следует ожидать, что аграрии смогут получить достаточно весомый урожай озимой пшеницы, по предварительным расчетам – 39 ц/га. На полях, где были выдержаны все технологии, урожай озимой пшеницы ожидается от 41 ц/га до 43 ц/га», – отметил Евгений Иванов.

Напомним, в рамках весенне-полевых работ 2023 года, в Харьковской области планируют засеять 634 тысячи гектаров сельхозугодий, что на 18% больше площадей 2022 года.

Читайте также: В Харьковской области задерживается посевная. В чем причина – ХОВА

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 18:10;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На территории Красноградского и Богодуховского районов Харьковщины наиболее активно сеют зерновые и зернобобовые культуры, сообщили в ХОВА.".