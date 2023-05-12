Live
  • Пятница 12.05.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.97
    • 🟢

В Харьковской области задерживается посевная. В чем причина – ХОВА

Общество 15:57   12.05.2023
Виктория Яковенко
В Харьковской области задерживается посевная. В чем причина – ХОВА Фото: ХОВА

Аграрии Харьковщины засеяли более 230 тысяч гектаров полей. Весенне-полевые работы ведутся в Лозовском, Красноградском, частях Богодуховского, Харьковского и Чугуевского районов области.

В этом сезоне планируют засеять 634 тысячи га сельхозугодий, что на 18% больше площадей 2022 года. Сейчас в Харьковской области сеют яровую пшеницу, подсолнечник, кукурузу, гречку и сою. Из-за погодных условий посевная сдвинулась на 3 недели от нормы, сообщил замначальника ХОВА Евгений Иванов.

«В предыдущие годы до этого периода весенне-полевые работы в нашем регионе были завершены. Но в этом году повлияли погодные условия, поэтому посевная сдвинулась на 3 недели от нормы. Ситуация улучшается, фермерские хозяйства увеличивают темпы работ. В скором времени выйдем на запланированные объемы», — добавили в ХОВА.

В частности, осенью 2022 года аграрии региона засеяли озимыми культурами 213,8 тыс. га. Растения находятся в хорошем состоянии.

Также в ХОВА отметили, что главный вызов для фермеров – минная опасность. В общем разминирования территорий для проведения полевых работ требуют более 570 тысяч гектаров угодий. Из них на данный момент обследовано почти 864,1 га.

Читайте также: Посевную на Харьковщине начали на две недели раньше: в ХОВА назвали причину

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

15:28
Харьковщину посетил Шмигаль: рассказал о восстановлении Циркунов (видео)
13:51
На Харьковщине поддержку ВПЛ включили в областную программу социальной защиты
13:00
Продавала несуществующую одежду: на Харьковщине разоблачили онлайн-мошенницу
11:36
В Харьковской области суд отменил тендер на ремонт дороги за 200 млн грн
11:21
В громаде на Харьковщине целый день будет «громко»: работают саперы

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харьковской области задерживается посевная. В чем причина – ХОВА»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 15:57;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аграрии Харьковщины засеяли более 230 тысяч гектаров полей. Весенне-полевые работы ведутся в Лозовском, Красноградском, частях Богодуховского, Харьковского и Чугуевского районов области.".