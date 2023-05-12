В Харьковской области задерживается посевная. В чем причина – ХОВА

Аграрии Харьковщины засеяли более 230 тысяч гектаров полей. Весенне-полевые работы ведутся в Лозовском, Красноградском, частях Богодуховского, Харьковского и Чугуевского районов области.

В этом сезоне планируют засеять 634 тысячи га сельхозугодий, что на 18% больше площадей 2022 года. Сейчас в Харьковской области сеют яровую пшеницу, подсолнечник, кукурузу, гречку и сою. Из-за погодных условий посевная сдвинулась на 3 недели от нормы, сообщил замначальника ХОВА Евгений Иванов.

«В предыдущие годы до этого периода весенне-полевые работы в нашем регионе были завершены. Но в этом году повлияли погодные условия, поэтому посевная сдвинулась на 3 недели от нормы. Ситуация улучшается, фермерские хозяйства увеличивают темпы работ. В скором времени выйдем на запланированные объемы», — добавили в ХОВА.

В частности, осенью 2022 года аграрии региона засеяли озимыми культурами 213,8 тыс. га. Растения находятся в хорошем состоянии.

Также в ХОВА отметили, что главный вызов для фермеров – минная опасность. В общем разминирования территорий для проведения полевых работ требуют более 570 тысяч гектаров угодий. Из них на данный момент обследовано почти 864,1 га.