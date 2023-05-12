В Харківській області затримується посівна. У чому причина – ХОВА

Аграрії Харківщини засіяли понад 230 тисяч гектарів полів. Весняно-польові роботи ведуться в Лозівському, Красноградському та частинах Богодухівського, Харківського і Чугуївського районів області.

Цього сезону планують засіяти 634 тисячі га сільгоспугідь, що на 18% більше від площ 2022 року. Наразі на Харківщині сіють яру пшеницю, соняшник, кукурудзу, гречку та сою. Через погодні умови посівна зсунулась на 3 тижні від норми, повідомив заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

«У попередні роки до цього періоду весняно-польові роботи в нашому регіону були завершені. Але цьогоріч вплинули погодні умови, тому посівна зсунулась на 3 тижні від норми. Ситуація покращується, фермерські господарства нарощують темпи робіт. Незабаром вийдемо на заплановані обсяги», – додали в ХОВА.

Зокрема, восени 2022 року аграрії регіону засіяли озимими культурами 213,8 тис. га. Рослини перебувають у доброму стані.

Також у ХОВА зазначили, що головний виклик для фермерів – мінна небезпека. Загалом розмінування територій для проведення польових робіт потребують понад 570 тисяч гектарів угідь. З них наразі обстежено майже 864,1 га.