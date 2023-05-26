Укрэнерго: о ночной атаке РФ и восстановлении электричества на Харьковщине
В Харьковской области зафиксированы обесточивания потребителей из-за штормовой погоды. Бригады облэнерго продолжают восстанавливать электроснабжение, пишет пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
В ведомстве отметили, что атака ракетами и дронами по Украине в ночь на 26 мая благодаря эффективной работе ПВО не привела к повреждениям электростанций и магистральных сетей.
«Остается сложной ситуация на линии фронта. Из-за российских обстрелов повреждены сети облэнерго в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. На Днепропетровщине к утру все потребители запитаны. Ремонтные бригады облэнерго в других областях восстанавливают энергоснабжение, как только позволяет ситуация с безопасностью», — сообщают в компании.
«Электроэнергии, производимой всеми видами электростанций, пока хватает для обеспечения потребностей потребителей», — отмечают в Укрэнерго.
При этом в компании продолжают призывать потребителей экономно потреблять электричество с 19:00 до 22:00, чтобы помочь энергосистеме работать сбалансировано.
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 13:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области зафиксированы обесточивания потребителей из-за штормовой погоды. Бригады облэнерго продолжают восстанавливать электроснабжение, пишет пресс-служба НЭК «Укрэнерго».".