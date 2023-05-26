Укрэнерго: о ночной атаке РФ и восстановлении электричества на Харьковщине

В Харьковской области зафиксированы обесточивания потребителей из-за штормовой погоды. Бригады облэнерго продолжают восстанавливать электроснабжение, пишет пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

В ведомстве отметили, что атака ракетами и дронами по Украине в ночь на 26 мая благодаря эффективной работе ПВО не привела к повреждениям электростанций и магистральных сетей.

«Остается сложной ситуация на линии фронта. Из-за российских обстрелов повреждены сети облэнерго в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. На Днепропетровщине к утру все потребители запитаны. Ремонтные бригады облэнерго в других областях восстанавливают энергоснабжение, как только позволяет ситуация с безопасностью», — сообщают в компании.

«Электроэнергии, производимой всеми видами электростанций, пока хватает для обеспечения потребностей потребителей», — отмечают в Укрэнерго.

При этом в компании продолжают призывать потребителей экономно потреблять электричество с 19:00 до 22:00, чтобы помочь энергосистеме работать сбалансировано.