Ночью по Харьковщине ударили 18 «Шахедов»: видео с мест «прилетов»

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что ночью в Харьковской области была масштабная атака «Шахедов».

«Сегодня ночью враг совершил запуск «Шахедов» по Харьковской области. Всего было запущено около 18 БпЛА. Под обстрелом находились Изюмский и Харьковский районы. Повреждения получили объекты инфраструктуры, административные здания и гражданские дома. По состоянию на 9 часов утра пострадавших или погибших нет. На месте работают прокуроры и следователи», — сообщил Чубенко.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что удар «Шахедами» враг нанес по Мерефе и Изюму. В Мерефе повреждено гражданское здание, произошел пожар. В Изюме пострадало здание учебного заведения и гараж с техникой.