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Ночью по Харьковщине ударили 18 «Шахедов»: видео с мест «прилетов»

Происшествия 10:45   26.05.2023
Оксана Горун
Ночью по Харьковщине ударили 18 «Шахедов»: видео с мест «прилетов» Фото: скрин

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что ночью в Харьковской области была масштабная атака «Шахедов».

«Сегодня ночью враг совершил запуск «Шахедов» по Харьковской области. Всего было запущено около 18 БпЛА. Под обстрелом находились Изюмский и Харьковский районы. Повреждения получили объекты инфраструктуры, административные здания и гражданские дома. По состоянию на 9 часов утра пострадавших или погибших нет. На месте работают прокуроры и следователи», — сообщил Чубенко.

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    • Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что удар «Шахедами» враг нанес по Мерефе и Изюму. В Мерефе повреждено гражданское здание, произошел пожар. В Изюме пострадало здание учебного заведения и гараж с техникой.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 10:45;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что ночью в Харьковской области была масштабная атака «Шахедов»".