Вночі по Харківщині вдарили 18 “Шахедів”: відео з місць “прильотів”

Спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що вночі на Харківщині була масштабна атака “Шахедів”.

“Сьогодні вночі ворог здійснив запуск “Шахедів” по Харківській області. Усього було запущено близько 18 БпЛА. Під обстрілом були Ізюмський та Харківський райони. Пошкоджень зазнали об’єкти інфраструктури, адміністративні будівлі та цивільні будинки. Станом на 9 годину ранку постраждалих або загиблих осіб немає. На місці працюють прокурори та слідчі“, – повідомив Чубенко.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що удар “Шахедами” ворог завдав по Мерефі та Ізюму. У Мерефі пошкоджено цивільну будівлю, сталася пожежа. В Ізюмі постраждала будівля навчального закладу та гараж із технікою.