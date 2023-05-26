Укренерго: про нічну атаку РФ і відновлення електрики на Харківщині

У Харківській області зафіксовано знеструмлення споживачів через штормову погоду. Бригади обленерго продовжують відновлювати електропостачання, пише пресслужба НЕК “Укренерго”.

У відомстві зазначили, що атака ракетами та дронами по Україні в ніч проти 26 травня завдяки ефективній роботі ППО не призвела до пошкоджень електростанцій та магістральних мереж.

“Залишається складною ситуація на лінії фронту. Через російські обстріли пошкоджені мережі обленерго у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. На Дніпропетровщині до ранку всі споживачі заживлені. Ремонтні бригади обленерго в інших областях відновлюють енергопостачання, як тільки дозволяє безпекова ситуація”, – повідомляють у компанії.

“Електроенергії, виробленої всіма видами електростанцій, наразі вистачає для забезпечення потреб споживачів”, – зазначають в Укренерго.

При цьому в компанії продовжують закликати споживачів економно споживати електрику з 19:00 до 22:00, щоб допомогти енергосистемі працювати збалансовано.