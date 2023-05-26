Укренерго: про нічну атаку РФ і відновлення електрики на Харківщині
У Харківській області зафіксовано знеструмлення споживачів через штормову погоду. Бригади обленерго продовжують відновлювати електропостачання, пише пресслужба НЕК “Укренерго”.
У відомстві зазначили, що атака ракетами та дронами по Україні в ніч проти 26 травня завдяки ефективній роботі ППО не призвела до пошкоджень електростанцій та магістральних мереж.
“Залишається складною ситуація на лінії фронту. Через російські обстріли пошкоджені мережі обленерго у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. На Дніпропетровщині до ранку всі споживачі заживлені. Ремонтні бригади обленерго в інших областях відновлюють енергопостачання, як тільки дозволяє безпекова ситуація”, – повідомляють у компанії.
“Електроенергії, виробленої всіма видами електростанцій, наразі вистачає для забезпечення потреб споживачів”, – зазначають в Укренерго.
При цьому в компанії продовжують закликати споживачів економно споживати електрику з 19:00 до 22:00, щоб допомогти енергосистемі працювати збалансовано.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 13:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області зафіксовано знеструмлення споживачів через штормову погоду. Бригади обленерго продовжують відновлювати електропостачання, пише пресслужба НЕК “Укренерго”.".