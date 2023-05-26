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В Изюме поймали двух коллаборантов, работавших на оккупационную администрацию

Общество 12:30   26.05.2023
Виктория Яковенко
В Изюме поймали двух коллаборантов, работавших на оккупационную администрацию Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области правоохранители разоблачили еще двух сотрудниц оккупационной администрации в Изюме.

По данным Харьковской областной прокуратуры, одна из подозреваемых – 49-летняя женщина.

Во время оккупации города она согласилась на предложение военных РФ и устроилась на работу в оккупационную администрацию на должность «главного специалиста отдела благоустройства и оперативного планирования». Коллаборант выполняла поручения и распоряжения начальника отдела, связанные с благоустройством.

Другая подозреваемая — 45-летняя женщина, работавшая на должности «главного специалиста отдела документационного обеспечения временной гражданской администрации Изюмского района». Колаборантк отвечала за документооборот в незаконном органе власти, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Женщинам сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 12:30;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области правоохранители разоблачили еще двух сотрудниц оккупационной администрации в Изюме.".