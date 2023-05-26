В Изюме поймали двух коллаборантов, работавших на оккупационную администрацию
В Харьковской области правоохранители разоблачили еще двух сотрудниц оккупационной администрации в Изюме.
По данным Харьковской областной прокуратуры, одна из подозреваемых – 49-летняя женщина.
Во время оккупации города она согласилась на предложение военных РФ и устроилась на работу в оккупационную администрацию на должность «главного специалиста отдела благоустройства и оперативного планирования». Коллаборант выполняла поручения и распоряжения начальника отдела, связанные с благоустройством.
Другая подозреваемая — 45-летняя женщина, работавшая на должности «главного специалиста отдела документационного обеспечения временной гражданской администрации Изюмского района». Колаборантк отвечала за документооборот в незаконном органе власти, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Женщинам сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины).
Читайте также: Житель Харьковщины назначил себя «директором» хозяйства и снабжал оккупантов
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Изюме поймали двух коллаборантов, работавших на оккупационную администрацию»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 12:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области правоохранители разоблачили еще двух сотрудниц оккупационной администрации в Изюме.".