В Изюме поймали двух коллаборантов, работавших на оккупационную администрацию

В Харьковской области правоохранители разоблачили еще двух сотрудниц оккупационной администрации в Изюме.

По данным Харьковской областной прокуратуры, одна из подозреваемых – 49-летняя женщина.

Во время оккупации города она согласилась на предложение военных РФ и устроилась на работу в оккупационную администрацию на должность «главного специалиста отдела благоустройства и оперативного планирования». Коллаборант выполняла поручения и распоряжения начальника отдела, связанные с благоустройством.

Другая подозреваемая — 45-летняя женщина, работавшая на должности «главного специалиста отдела документационного обеспечения временной гражданской администрации Изюмского района». Колаборантк отвечала за документооборот в незаконном органе власти, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Женщинам сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины).