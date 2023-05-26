Житель Харьковщины назначил себя «директором» хозяйства и снабжал оккупантов

В СБУ сообщили, как 58-летний житель Боровской громады Харьковщины грабил доверившегося ему владельца фермерского хозяйства. Хозяин выехал на подконтрольную Украине территорию, а его «помощник» развернул деятельность в помощь захватчикам.

«В мае прошлого года, когда территория Боровской громады была оккупирована агрессором, злоумышленник ввел в заблуждение руководителя местного фермерского хозяйства, заверив его, что будет присматривать за имуществом фермера и обеспечивать его сохранность. Фермер в то время находился на подконтрольной украинской территории. Получив устное согласие от собственника, мужчина самовольно принялся проводить хозяйственную деятельность во взаимодействии с оккупационной администрацией государства-агрессора. Он незаконно перерегистрировал фермерское хозяйство по российскому законодательству, назначил себя его директором, получил от агрессора так называемый патент на торговую деятельность и обязался платить налоги в бюджет оккупантов», — описал события спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«Хозяйствовал» самопровозглашенный «директор» масштабно. Выращивал крупный рогатый скот, чтобы снабжать мясом российских военных. Кроме того, он засеял поля хозяйства пшеницей и передал врагу помещение тракторной бригады хозяйства для ремонта военной техники.

«В сговоре с оккупантами самозваный «директор» незаконно вывез в россию и реализовал более 1,1 тыс. тонн семян подсолнечника из предыдущего урожая, передав часть вырученных средств представителям вооруженных формирований и оккупационной администрации страны-агрессора», — дополнил образ предателя Абдула.

Во время освобождения Харьковщины «директор» фермерского хозяйства бежал на временно оккупированные территории. О подозрении в пособничестве государству-агрессору ему сообщили заочно. Грозит «хозяйственнику» 12 лет тюрьмы.