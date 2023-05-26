Житель Харківщини призначив себе “директором” господарства за окупантів

У СБУ повідомили, як 58-річний житель Борівської громади Харківщини грабував власника фермерського господарства, що довірився йому. Господар виїхав на підконтрольну Україні територію, а його “помічник” розгорнув діяльність на допомогу загарбникам.

“У травні минулого року, коли територія Борівської громади була окупована агресором, зловмисник ввів в оману керівника місцевого фермерського господарства, запевнивши його, що буде приглядати за майном фермера і забезпечувати його збереження. Фермер на той час перебував на підконтрольній українській території. Отримавши усну згоду від власника, чоловік самовільно почав проводити господарську діяльність у взаємодії з окупаційною адміністрацією держави агресора. Він незаконно перереєстрував фермерське господарство за російським законодавством, “призначив” себе його директором, отримав від агресора так званий «патент на торгову діяльність» та зобов’язався сплачувати податки до бюджету окупантів”, – описав події спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

“Господарював” самопроголошений “директор” масштабно. Вирощував велику рогату худобу, щоб постачати м’ясом російських військових. Крім того, він засіяв поля господарства пшеницею та передав ворогові приміщення тракторної бригади господарства для ремонту військової техніки.

“У змові з окупантами самозваний «директор» незаконно вивіз до росії та реалізував понад 1,1 тис. тонн насіння соняшника з попереднього врожаю, передавши частину вторгованих коштів представникам збройних формувань та окупаційної адміністрації країни-агресора”, – доповнив образ зрадника Абдула.

Під час визволення Харківщини “директор” фермерського господарства втік на тимчасово окуповані території. Про підозру в підтримці держави-агресора йому повідомили заочно. Погрожує “господарникові” 12 років в’язниці.