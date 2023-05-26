Вирішив стати патрульним у окупантів: судитимуть зрадника з Харківщини
51-річний житель Харківщини після приходу російських загарбників відкрив у собі талант “правоохоронця” та подався на службу до ворога.
“За даними слідства, під час окупації м. Куп’янськ місцевий мешканець вирішив побудувати кар’єру “правоохоронця”. У червні минулого року чоловік добровільно працевлаштувався на посаду “полицейского взвода патрульной службы” так званого «УВД ВГА Харьковской области”. Псевдополіцейський чергував на підконтрольних зс рф блокпостах, забезпечував охорону та контрольно-пропускний режим будівлі та прилеглої території “Управления внутренних дел ВГА Харьковской области”. Крім того, колаборант здійснював перевірки громадських об’єктів на “антитерористичну захищеність” та складав відповідні “акти перевірок”, – перерахували всі дії лжеполіціянта в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
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Наразі “патрульний” окупантів – під вартою. Його справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді Харкова. Звинувачують чоловіка за фактом добровільного зайняття посади у незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території. Йому загрожує від 12 до 15 років ув’язнення.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 09:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "51-річний житель Харківщини після приходу російських загарбників відкрив у собі талант “правоохоронця” та подався на службу до ворога".