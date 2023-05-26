Решил стать патрульным у оккупантов: будут судить предателя из Харьковщины
51-летний житель Харьковщины после прихода российских захватчиков открыл в себе талант «правоохранителя» и подался на службу к врагу.
«Во время оккупации г. Купянск местный житель решил построить карьеру правоохранителя. В июне прошлого года мужчина добровольно трудоустроился на должность полицейского взвода патрульной службы так называемого УВД ВГА Харьковской области. Псевдополицейский дежурил на подконтрольных вс рф блокпостах, обеспечивал охрану и контрольно-пропускной режим здания и прилегающей территории «Управления внутренних дел ВГА Харьковской области». Кроме того, коллаборант осуществлял проверки общественных объектов на антитеррористическую защищенность и составлял соответствующие акты проверок», — перечислили все деяния лже-полицейского в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
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Сейчас «патрульный» оккупантов — под стражей. Его дело будут рассматривать в Червонозаводском районном суде Харькова. Обвиняют мужчину по факту добровольного занятия должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории. Ему грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 09:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "51-летний житель Харьковщины после прихода российских захватчиков открыл в себе талант «правоохранителя» и подался на службу к врагу".