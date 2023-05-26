Live
  • Пятница 26.05.2023
    • Харьков
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.24
    • 🟢

Решил стать патрульным у оккупантов: будут судить предателя из Харьковщины

Общество 09:38   26.05.2023
Оксана Горун
Решил стать патрульным у оккупантов: будут судить предателя из Харьковщины

51-летний житель Харьковщины после прихода российских захватчиков открыл в себе талант «правоохранителя» и подался на службу к врагу.

«Во время оккупации г. Купянск местный житель решил построить карьеру правоохранителя. В июне прошлого года мужчина добровольно трудоустроился на должность полицейского взвода патрульной службы так называемого УВД ВГА Харьковской области. Псевдополицейский дежурил на подконтрольных вс рф блокпостах, обеспечивал охрану и контрольно-пропускной режим здания и прилегающей территории «Управления внутренних дел ВГА Харьковской области». Кроме того, коллаборант осуществлял проверки общественных объектов на антитеррористическую защищенность и составлял соответствующие акты проверок», — перечислили все деяния лже-полицейского в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Читайте также: Патрулировал и допрашивал: в Изюме разоблачили предателя, который сбежал в РФ

Сейчас «патрульный» оккупантов — под стражей. Его дело будут рассматривать в Червонозаводском районном суде Харькова. Обвиняют мужчину по факту добровольного занятия должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории. Ему грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

15:26
Патрулировал и допрашивал: в Изюме разоблачили предателя, который сбежал в РФ
13:57
Предателя из Харькова Долгова уволили после скандального интервью с Пригожиным
13:57
На Харьковщине агрария заставили отдать особо ценные земли за 930 тыс грн
12:34
Строила карьеру при оккупантах: на Харьковщины разоблачили коллаборанта
10:10
«Россия здесь навсегда» — жительнице Харьковщины сообщили о подозрении

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Решил стать патрульным у оккупантов: будут судить предателя из Харьковщины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 09:38;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "51-летний житель Харьковщины после прихода российских захватчиков открыл в себе талант «правоохранителя» и подался на службу к врагу".