Патрулировал и допрашивал: в Изюме разоблачили предателя, который сбежал в РФ

Правоохранители разоблачили 53-летнего мужчину, который во время оккупации города Изюм на Харьковщине работал «участковым».

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, в июле 2022 года мужчина получил назначение на должность «участкового народной полиции» и сразу начал активно помогать оккупантам.

На этой должности злоумышленник принимал и рассматривал заявления от местных, собирал объяснения от жителей города и патрулировал улицы.

Кроме этого, он допрашивал «задержанных», которые содержались в изоляторе, созданном при оккупационном райотделе полиции, рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

Также коллаборант призывал местных жителей переходить на сторону оккупантов и «трудоустраиваться» в «народную полицию».

После деоккупации региона злоумышленник сбежал и скрывается на территории РФ.

Сейчас ему заочно сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).

Ему грозит лишение свободы сроком от 12 до 15 лет.