Live
  • Четверг 25.05.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.41
    • 🟢

Строила карьеру при оккупантах: на Харьковщины разоблачили коллаборанта

Общество 12:34   25.05.2023
Виктория Яковенко
Строила карьеру при оккупантах: на Харьковщины разоблачили коллаборанта Фото: Харьковская областная прокуратура

В городе Купянск разоблачили еще одну коллаборантку, которая активно сотрудничала с оккупантами.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 52-летняя жительница Купянска во время оккупации города пыталась построить карьеру.

«Приказом так называемого «и.о. главы ВГА Купянского района» она была назначена на должность «и. о. начальника управления труда и социальной политики военно-гражданской администрации Купянского района», — рассказали в прокуратуре.

Колоборантка занималась выдачей приказов, приемом, перевозкой и хранением денежных средств, а также вела учет товарно-денежных отчетов.

Сейчас женщина скрывается от следствия. Ее планируют объявить в розыск.

Женщине заочно уведомлено о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Читайте также: Экс-полицейская на Харьковщине вела «профилактические беседы» с подростками

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

12:34
Строила карьеру при оккупантах: на Харьковщины разоблачили коллаборанта
11:29
Жителей Балаклейской громады снова предупреждают о взрывах: работают саперы
11:18
Разбитые детсады, дома и инфраструктура: последствия обстрелов Харьковщины
10:10
«Россия здесь навсегда» — жительнице Харьковщины сообщили о подозрении
08:45
Враг многократно обстрелял Купянск: повреждены пятиэтажки, детсад и газопровод

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Строила карьеру при оккупантах: на Харьковщины разоблачили коллаборанта»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 12:34;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Купянск разоблачили еще одну коллаборантку, которая активно сотрудничала с оккупантами.".