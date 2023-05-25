Строила карьеру при оккупантах: на Харьковщины разоблачили коллаборанта
В городе Купянск разоблачили еще одну коллаборантку, которая активно сотрудничала с оккупантами.
По данным Харьковской областной прокуратуры, 52-летняя жительница Купянска во время оккупации города пыталась построить карьеру.
«Приказом так называемого «и.о. главы ВГА Купянского района» она была назначена на должность «и. о. начальника управления труда и социальной политики военно-гражданской администрации Купянского района», — рассказали в прокуратуре.
Колоборантка занималась выдачей приказов, приемом, перевозкой и хранением денежных средств, а также вела учет товарно-денежных отчетов.
Сейчас женщина скрывается от следствия. Ее планируют объявить в розыск.
Женщине заочно уведомлено о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 12:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Купянск разоблачили еще одну коллаборантку, которая активно сотрудничала с оккупантами.".