Строила карьеру при оккупантах: на Харьковщины разоблачили коллаборанта

В городе Купянск разоблачили еще одну коллаборантку, которая активно сотрудничала с оккупантами.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 52-летняя жительница Купянска во время оккупации города пыталась построить карьеру.

«Приказом так называемого «и.о. главы ВГА Купянского района» она была назначена на должность «и. о. начальника управления труда и социальной политики военно-гражданской администрации Купянского района», — рассказали в прокуратуре.

Колоборантка занималась выдачей приказов, приемом, перевозкой и хранением денежных средств, а также вела учет товарно-денежных отчетов.

Сейчас женщина скрывается от следствия. Ее планируют объявить в розыск.

Женщине заочно уведомлено о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).