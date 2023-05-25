Будувала кар’єру при окупантах: на Харківщині викрили чергову колаборантку

У місті Куп’янськ викрили ще одну колаборантку, яка активно співпрацювала з окупантами.

За даними Харківської обласної прокуратури, 52-річна мешканка Куп’янська під час окупації міста намагалася побудувати кар’єру.

«Наказом так званого «и.о. главы ВГА Купянского района» її було призначено на посаду «и. о. начальника управления труда и социальной политики военно-гражданской администрации Купянского района», – розповіли у прокуратурі.

Колаборантка займалась видачею наказів, прийомом, перевезенням та зберіганням грошових коштів, а також вела облік товарно-грошових звітів.

Наразі жінка переховується від слідства. Її планують оголосити у розшук.

Жінці заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).